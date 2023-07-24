Нальчикский «Спартак» встретился с футбольным клубом «Легион» из Махачкалы

Игры команд всегда проходят зрелищно. Не стал исключением и этот матч.
Хозяева выступали «первым номером», однако и нальчане не отсиживались в обороне. В первом тайме нападающий «Спартака» Тамаз Топурия принял мяч от капитана команды Алана Хачирова и в итоге забил в ворота «Легиона».
Второй тайм начался с атак «легионеров». После углового в штрафной «Спартака» махачкалинец Ахмед Исмаилов направил мяч в ворота «красно-белых» – 1:1.
Больше голов в этой игре не случилось, хотя были опасные моменты... Сейчас нальчане занимают второе место в турнирной таблице. Следующую игру они проведут в субботу на своем поле, соперник – пятигорский «Машук-КМВ».
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