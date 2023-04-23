Нальчикский «Спартак» сыграл вничью с командой «Форте» из Таганрога

Нынешний тур примечателен новой схемой розыгрыша в два этапа. Путевку в первую лигу определит сильнейшая шестерка группы, потому настрой у команд был серьезный. В первом тайме реализовать голевые моменты «красно-белым» не удалось, как и игрокам «Форте».
Очередная атака гостей увенчалась успехом уже в последней десятиминутке второго тайма. Гол забил Павел Лаврищев. В добавленное время спартаковец Артур Ольмезов забил ответный мяч в ворота соперников.
По итогу этого матча нальчане получают одно очко и остаются на восьмой строке турнирной таблицы. Очередная игра «Спартака» – 28 апреля с футбольным клубом «Машук».
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