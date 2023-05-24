Нальчикский «Спартак» принимал на своем поле футбольный клуб «Динамо-Ставрополь»

Командам не потребовалось много времени для оценки возможностей соперников – они хорошо знают друг друга по предыдущим сезонам. Ставропольчане неоднократно организовывали быстрые контратаки. У «красно-белых» также были хорошие моменты. Но на перерыв ушли с нулевым счетом.
Во втором тайме на 63-й минуте ворота распечатали спартаковцы, гол забил Ислам Тлупов. Гости отыгрались практически сразу. Мяч в сетку ворот внес Альберт Курачинов.
Итог пришелся на компенсированное время: после розыгрыша углового гол забил Игорь Масленников. 2:1 в пользу «Спартака». Следующую игру футбольный клуб проведет на выезде 29 мая в Махачкале с местным «Легионом».
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