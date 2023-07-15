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Нальчикский «Спартак» примет на своем поле соперников из Владикавказа

Нальчикский «Спартак» примет на своем поле соперников из Владикавказа

15.07.2023 | 11:36
Но вначале несколько слов о правилах соревнований. Теперь дивизион поделили на две части – А и Б. Нальчане – во второй группе. После реорганизации к ним добавились новые команды: «Астрахань», «Победа» из Хасавюрта, а также махачкалинское «Динамо-2». Ранее здесь были дагестанский «Легион», пятигорский «Машук-КМВ» и владикавказская «Алания-2». Вместе со спартаковцами – семь команд. Каждая будет бороться за право попасть в группу «А», чтобы затем стать кандидатом на выход в первый дивизион. Болельщики «Спартака» желают команде уверенно идти к поставленным целям. С сегодняшним соперником из Северной Осетии «красно-белые» встречались в прошлые годы пять раз. В итоге было три победы нальчан и две ничьи. Матч между командами начнется на стадионе «Спартак» в 16 часов 30 минут.   https://t.me/vestikbr
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