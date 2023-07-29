Нальчикский «Спартак» примет на своем поле клуб «Машук-КМВ»

Ожидания от игры большие: хозяева, если добьются победы, сместят пятигорчан с первой позиции в турнирной таблице и займут их место.
С 20-го года команды встречались в рамках первенства страны семь раз. Предстоящий матч состоится в рамках третьего тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона. В предыдущем туре команда со Ставрополья со счетом 3:2 обыграла дебютантов лиги – клуб «Астрахань.
«Красно-белые» в упорной борьбе с махачкалинским «Легионом» добились ничьей, заработав лишь одно очко. И тем более интригующе выглядит предстоящая игра, если учесть, что в составе «Машука» - целая группа бывших игроков «Спартака». Игра на стадионе в Нальчике начнется сегодня в 16 часов 30 минут.
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