Нальчикский «Спартак» обыграл владикавказскую "Аланию-2"

В летние каникулы обе команды значительно обновились, и потому болельщики ждали сюрпризов.
Напомним, «Спартак» сейчас играет во второй лиге в группе «Б». Ранее девять человек перешли в другие команды. Прибыли пять новичков. В первом тайме гости получили право на пенальти: в штрафной нальчан мяч попал в руку нашего игрока, но владикавказцам не удалось добиться успеха: вратарь-дебютант Асланбек Кумыков отразил удар.
Дальше не было особо острых моментов, и первый тайм завершился нулевой ничьей. После перерыва «Алания-2» усилила натиск и создала несколько опасных ситуаций. И все же победный мяч побывал в воротах гостей. Гол забил капитан спартаковцев Алан Хачиров. Североосетинская команда пыталась всеми силами отыграться, даже вратарь пришел на подачу углового, но чуть не получили гол в свои ворота.
Однако старания оказались безуспешными. В итоге 1:0 – победа «Спартака». В следующем туре команда из Кабардино-Балкарии встречается с махачкалинским «Легионом». Состоится игра в ближайшее воскресенье.
https://t.me/vestikbr