home
Главная
>
Новости
>
Нальчикский «Спартак» обыграл владикавказскую "Аланию-2"

Нальчикский «Спартак» обыграл владикавказскую "Аланию-2"

17.07.2023 | 17:14
В летние каникулы обе команды значительно обновились, и потому болельщики ждали сюрпризов. Напомним, «Спартак» сейчас играет во второй лиге в группе «Б». Ранее девять человек перешли в другие команды. Прибыли пять новичков. В первом тайме гости получили право на пенальти: в штрафной нальчан мяч попал в руку нашего игрока, но владикавказцам не удалось добиться успеха: вратарь-дебютант Асланбек Кумыков отразил удар. Дальше не было особо острых моментов, и первый тайм завершился нулевой ничьей. После перерыва «Алания-2» усилила натиск и создала несколько опасных ситуаций. И все же победный мяч побывал в воротах гостей. Гол забил капитан спартаковцев Алан Хачиров. Североосетинская команда пыталась всеми силами отыграться, даже вратарь пришел на подачу углового, но чуть не получили гол в свои ворота. Однако старания оказались безуспешными. В итоге 1:0 – победа «Спартака». В следующем туре команда из Кабардино-Балкарии встречается с махачкалинским «Легионом». Состоится игра в ближайшее воскресенье.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных