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Нальчикский Спартак обыграл команду «Дружба» из Майкопа

Нальчикский Спартак обыграл команду «Дружба» из Майкопа

15.05.2023 | 15:45
Произошло это в матче второго тура первенства России по футболу среди команд второй лиги. Под проливным дождем хозяева поля провели несколько атак, и на 30-й минуте Алан Хачиров поразил ворота «Дружбы». В конце первого тайма гости стали играть агрессивнее, создали несколько моментов, но на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу спартаковцев. Во втором тайме в течение шести минут нальчане еще трижды поразили ворота соперника. Майкопчане забили на 90-й минуте, но не успело закончиться компенсированное время, как игрок «Спартака» Игорь Масленников -ударом издали забил пятый гол. Итог встречи 5:1 в позу «красно-белых». И уже 18 мая нальчикский «Спартак» сразится с командой СКА из Ростов-на-Дону, которая лидирует в подгруппе.   https://t.me/vestikbr
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