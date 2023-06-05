Нальчикский «Спартак» обыграл клуб «Машук-КМВ» из Пятигорска

Встреча состоялась в рамках шестого тура первенства России по футболу во второй лиге.
Вплоть до сигнала на перерыв в первом тайме на табло сохранялись нули. Но на 45-й минуте мяч в штрафной площадке угодил в руку игроку «Машука», и главный судья – московский арбитр Данила Цурков – указал на 11-метровую отметку. Исполнять пенальти доверили капитану «Спартака» Алану Хачирову, который этот стандарт и заработал.
Гол забить удалось, счет – 1:0. Повторно мяч побывал в сетке пятигорских ворот в середине второго тайма. В этот раз Алан Хачиров выступил в качестве ассистента: его удар вратарь «Машука» Максим Кармазин отразил, но следом Исламу Тлупову удалось удвоить преимущество принимающей стороны.
Еще через 12 минут форвард «красно-белых» повторил успех: воспользовавшись передачей Анзора Хутова с левого фланга, Тлупов пробил в дальний угол. А итог игре своим ударом подвел полузащитник нальчан Игорь Масленников. Счет встречи – 4:0 в пользу хозяев.
У спартаковцев остается еще один матч в летнем сезоне: в ближайшую субботу команда встречается с владикавказской «Аланией».
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