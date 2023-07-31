Нальчикский «Спартак» на своём поле уступил пятигорскому «Машуку-КМВ»

В активе пятигорчан были две победы, которые позволили им возглавить турнирную таблицу второй лиги. Нальчане, в свою очередь, имели в копилке четыре очка за один выигрыш и одну ничью. События после стартового свистка развивались стремительно - счёт мог быть открыт на первой же минуте.
Гости на чужой половине поля перехватили мяч и организовали быструю контратаку. Однако на подступах к штрафной площадке атакующего полузащитника «Машука» Магомеда Магомедова остановил защитник «Спартака» Ренат Маломусов. В итоге – ничья в конце второго тайма. Вторая половина встречи началась с решительной атаки нальчан. На 52-й минуте отличился Тамаз Топурия, но гол не был засчитан из-за нарушения правил за пару мгновений до удара.
А спустя 20 минут гости забили первый мяч. Встреча завершилась победой «Машука» со счетом -1:0. После проигрыша наша команда опустилась в таблице со второго места на третье. Следующий матч Спартак-Нальчик сыграет в Махачкале с местным «Динамо-2».
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