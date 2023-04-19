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Нальчикский ипподром откроет скаковой сезон 1 мая

Нальчикский ипподром откроет скаковой сезон 1 мая

19.04.2023 | 15:37
Он обещает быть насыщенным и ярким. На старт выйдут скакуны лучших конных заводов мира. В шести первых скачках года борьба развернется между лошадьми чистокровной верховой и арабской пород. Состязаться будут на дистанциях до двух километров. Разыграют призы Парламента, в честь Праздника Весны и Труда, а также памяти выдающихся жителей республики. В эти дни Нальчикский ипподром активно готовится к началу сезона: здесь приводят в порядок покрытие дорожки, устанавливают стартовые боксы, обновляют трибуны. Всего в этом году запланировали 10 скаковых дней.   https://t.me/vestikbr
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