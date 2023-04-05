Нальчикский ипподром на время станет главной скаковой площадкой России

На Нальчикском ипподроме продолжается подготовка к скаковому сезону. Особенность его в том, что в столице Кабардино-Балкарии свои состязания проведет Центральный московский ипподром. Площадку поменяли из-за капремонта.
То есть нальчикский центр конного спорта, по сути, станет на время главным ипподромом России. И это большая ответственность... Сейчас специалисты восстанавливают покрытие скаковой дорожки, строят жокейскую и судейский корпус, а также площадку для лошадей возле конюшни.
Уже вывезли несколько грузовиков строительного мусора и обрезали кусты самшита, которые служат ограждением дорожки по внутреннему радиусу.
Несмотря на масштабный ремонт, тренировки на ипподроме проходят ежедневно и штатно… В этом сезоне наметили десять скаковых дней, в ходе которых разыграют 30 традиционных призов.
https://t.me/vestikbr