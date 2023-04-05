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Нальчикский ипподром на время станет главной скаковой площадкой России

Нальчикский ипподром на время станет главной скаковой площадкой России

05.04.2023 | 09:13
На Нальчикском ипподроме продолжается подготовка к скаковому сезону. Особенность его в том, что в столице Кабардино-Балкарии свои состязания проведет Центральный московский ипподром. Площадку поменяли из-за капремонта. То есть нальчикский центр конного спорта, по сути, станет на время главным ипподромом России. И это большая ответственность... Сейчас специалисты восстанавливают покрытие скаковой дорожки, строят жокейскую и судейский корпус, а также площадку для лошадей возле конюшни. Уже вывезли несколько грузовиков строительного мусора и обрезали кусты самшита, которые служат ограждением дорожки по внутреннему радиусу. Несмотря на масштабный ремонт, тренировки на ипподроме проходят ежедневно и штатно… В этом сезоне наметили десять скаковых дней, в ходе которых разыграют 30 традиционных призов.   https://t.me/vestikbr
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