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Нальчикский «Горзеленхоз» готовится обновить городские клумбы

Нальчикский «Горзеленхоз» готовится обновить городские клумбы

12.05.2023 | 09:11
Одновременно специалисты продолжают высаживать семена, чтобы те дали ростки, которые со временем также украсят городские пространства. Кстати, рассаду для парков и скверов столицы республики здесь стали готовить задолго до Нового года. Это давняя традиция – делать все загодя. При этом, конечно, учитывают период времени, необходимый, чтобы сформировалось полноценное растение. Всего в теплицах и оранжереях «Горзеленхоза» - около 40 сортов цветочных культур. Сейчас идет пикировка рассады: всходы переносят из небольших емкостей в более просторные с новой почвой. Благодаря стараниям работников предприятия каждую весну Нальчик в буквальном смысле превращается в город-сад.   https://t.me/vestikbr
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