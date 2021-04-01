Нальчикский городской суд вынес приговор по делу об избиении учителя





Нальчикский городской суд вынес приговор гражданам, которых обвиняли по делу об избиении учителя истории во втором лицее столицы республики. Конфликт в учебном заведении произошел в конце ноября прошлого года. В нем участвовали педагог Заурбек Мальбахов и двое мужчин, которые, по их словам, пришли вступиться за одного из лицеистов. В результате учитель получил серьезные травмы. Расследовать уголовное дело закончили в конце марта. Артура Гацалова и Тамерлана Темукуева обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Накануне Нальчикский суд признал их виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора сроком на два года.