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В Нальчике задержан украинец, которого подозревают в шпионаже
В Нальчике задержан украинец, которого подозревают в шпионаже
20.06.2023
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10:20
По данным ФСБ, 44-летний мужчина собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера. Данные предполагалось использовать против безопасности России в рамках проведения СВО.