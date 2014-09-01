В Нальчике стартовала акция «Мы там, где нужна помощь»





«Мы там, где нужна помощь» — под таким названием в Нальчике стартовала акция, которую организовала Молодежка ОНФ. Совместно со представителями чрезвычайного главка республики и Пожарно-спасательной службы КБР они проводят обучение студентов вузов и колледжей. Основная тема, как стать спасателем. Ребятам рассказывают, как нужно оказывать первую помощь, на что обращать внимание, чтобы вовремя сориентироваться в опасной ситуации. Первый семинар посвятили правилам искусственного массажа сердца. Обучение будет длится несколько дней. Вместе с пожарными и спасателями молодые люди будут выезжать за город и тренироваться в природных условиях.