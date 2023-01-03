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Нальчик занял третье место в конкурсе лучших городов России

Нальчик занял третье место в конкурсе лучших городов России

03.01.2023 | 16:02
Столица Кабардино-Балкарии заняла третье место в конкурсе “Город России: национальный выбор”. За Нальчик проголосовали ровно сто тысяч человек. Таковы итоги традиционного интернет-состязания за 2022-й. Напомним, что по результатам 21-го года Нальчик оказался на четвертом месте. Кстати, столица Кабардино-Балкарии – единственный представитель Северного Кавказа, который закрепился в верхней части таблицы. Ну а лидер нынешнего рейтинга – Владивосток, вторым идет Севастополь. Всего в проекте участвовали больше четырех миллионов россиян. Он позволяет узнать много нового о достопримечательностях городов России и укрепляет интерес к путешествиям по стране, отмечают организаторы “Национального выбора”.   https://t.me/vestikbr  
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