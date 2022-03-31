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Нальчик встретил патриотический автопробег из Астрахани

Нальчик встретил патриотический автопробег из Астрахани

31.03.2022 | 22:25
Нальчик встретил участников автопробега по городам воинской славы Северного Кавказа. Столице Кабардино-Балкарии это высокое звание присвоили в 2010-м указом главы государства. В честь знаменательного события в одном из скверов воздвигли стелу. Именно здесь провели митинг. Инициатива – провести автопробег – принадлежит Астраханскому областному совету ветеранов. Почтить память борцов с фашизмом в годы Великой Отечественной, выразить свою поддержку президенту России и Вооруженным силам страны – вот главные задачи акции. Гостей из Астраханской области сопровождали представители ветеранских организаций Кабардино-Балкарии, регионального отделения ДОСААФ, общественники республики. Участники возложили цветы к монументу, а уже после митинга договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.
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