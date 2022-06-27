Нальчик встретил круизный поезд “Жемчужина Кавказа”

Отель на колесах, или единственный круизный поезд РЖД. “Жемчужина Кавказа” колесит по стране второй год подряд. Путешествие в формате “поезд-отель”, когда туристы ночью едут из одного города в другой, а день посвящают экскурсиям, стало крайне популярным. Главная задача проекта – повысить туристическую привлекательность российских регионов.
Сам поезд не совсем обычный. Это 14 вагонов повышенной комфортности. Одновременно в них могут находиться 230 пассажиров. И даже сам путь из Москвы до регионов СКФО – уже отдых. Тамбуры украшены живописными видами Кавказа, а экскурсоводы могут рассказать не одну интересную историю.
До Нальчика поезд сделал остановку в Майкопе. Впереди у туристов еще горные пейзажи Чечни, древние цитадели Дербента и город-курорт Кисловодск с его “поющим фонтаном”. В Кабардино-Балкарии для посещения туристов были выбраны Нальчик и Приэльбрусье. За короткий срок отдыхающие должны успеть ознакомиться с историей и культурой Северного Кавказа.
https://t.me/vestikbr