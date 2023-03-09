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Нальчик возглавляет рейтинг лучших городов России

Нальчик возглавляет рейтинг лучших городов России

09.03.2023 | 10:09
Интернет-опрос открывают в начале каждого года. На этот раз в конкурсе представлено 87 городов. Это административные центры субъектов России. Нальчик уже набрал свыше 56 тысяч голосов. Второе и третье места делят Владивосток и Севастополь. У них отметок – в два с половиной раза меньше. Из северокавказских городов на позициях после Нальчика находятся Владикавказ и Черкесск: эти участники занимают 42 и 43 места. Напомним, что конкурс по определению лучшего регионального центра проводят с 12 года. 22-й столица Кабардино-Балкарии завершила на третьей позиции. За нее тогда проголосовали больше ста тысяч человек. Опрос ставит целью узнать, какой населенный пункт жители страны считают самым привлекательным, узнаваемым и символичным. Сделать свой выбор на сайте проекта “Город России” можно раз в сутки, регистрации для этого не требуется. Итоги подведут 30 декабря.   https://t.me/vestikbr
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