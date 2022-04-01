Нальчик вошел в топ-10 городов с высоким индексом качества городской среды

Столица Кабардино-Балкарии вошла в десятку городов с высоким индексом качества городской среды.

В рейтинге из 65 городов в группе «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате» Нальчик набрал 233 балла, поднявшись с прошлого года сразу на 25 пунктов.

В десятку рейтинга также вошли семь городов Московской области: Реутов, Долгопрудный, Люберцы, Красногорск, Мытищи, Серпухов, Одинцово, а также Великий Новгород. Среди столиц регионов СКФО такое же количество баллов, но в другой группе, набрал Грозный.

В целом индекс качества городской среды в Кабардино-Балкарии по сравнению с 2019 годом вырос на 10% и составил 181 балл. В число городов с благоприятной городской средой в группе «Малые города, находящиеся в условно комфортном климате» вошел город Баксан.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из индикаторов оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла при плановом значении 183 балла. Города различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Поэтому они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата.

«Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная Президентом Российской Федерации. Каждый год мы оцениваем, насколько улучшилось качество городской среды. По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам ещё много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.