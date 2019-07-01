Нальчик – вновь в числе лидеров национального рейтинга лучших городов России — 2019.07.10





В интернете продолжается голосование за самый красивый и любимый населенный пункт. Столица Кабардино-Балкарии пока — на второй строчке. На данный момент за нее отдано почти 90 тысяч голосов. Это в два раза меньше, чем расположившиеся на первом месте Чебоксары. А ближайший конкурент – Владивосток – отстает всего на тысячу. К слову, Нальчик – единственный населенный пункт Северного Кавказа закрепившийся в верхней части таблицы. Столица республики участвует в конкурсе не в первый раз. И довольно успешно. В прошлом году она вошла в пятерку лидеров. Напомню, «Национальный выбор» — интернет-проект, цель которого поддержка развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.