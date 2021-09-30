Нальчик в тройке лидеров среди городов по обустройству дворовых территорий





Нальчик – в тройке лидеров среди городов по обустройству дворовых территорий. Эксперты проанализировали около тысячи практик в различных населенных пунктах страны. Основное внимание обращали на установку детских площадок близ многоквартирных домов. Как сообщают в мэрии столицы КБР, форма непосредственного участия в местном самоуправлении дает возможность населению существенно повысить качество жизни. Люди не только предлагают свои проекты местным властям или рекомендуют изменения в планировании ремонтных работ. Они также готовы вносить свои средства в общий бюджет на реализацию проекта. Городская программа позволяет жителям обустроить современную детскую площадку у себя во дворе, вложив 50% ее стоимости, остальное добавит муниципалитет. Одна из таких расположена в сквере «Ореховая роща».