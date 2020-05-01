Нальчик в тройке лидеров конкурса «Город России: национальный выбор»

Столица Кабардино-Балкарии вышла на третью позицию в рейтинге интернет-конкурса «Город России: национальный выбор». За Нальчик проголосовали свыше 57 тысяч человек. На данный момент столица КБР – единственный «представитель» Северного Кавказа, закрепившийся в верхней части таблицы. Лидер рейтинга пока – Смоленск: у него больше 78 тысяч голосов. Следом идет Севастополь.

По итогам прошлого года Нальчик также попал в тройку лидеров, но победа тогда досталась Чебоксарам. Всенародное голосование за самый привлекательный и узнаваемый населенный пункт страны продолжается, принять в нем участие может каждый, проголосовав на сайте город-россии.рф. Регистрация не требуется.