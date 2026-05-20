Нальчик в годы Великой Отечественной

Весть о начале Великой Отечественной жители Кабардино-Балкарии встретили массовыми митингами. Они проходили на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Труженики рвались работать дополнительно, чтобы помочь фронту. Сам Нальчик стал приютом для тех, кто вынуждено покидал свои дома. В первую очередь на территории города разворачивали госпитали. Таковых было 14. Один из них размещался в девятой школе. Другой – в гостинице «Турист» – в здании на углу Лермонтова и Шогенцукова. Кроме того, столица Кабардино-Балкарии стала вторым домом для жителей оккупированных советских республик: Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, а также блокадного Ленинграда. В центральном архиве республики вспоминают, как участвовали в федеральном проекте по сбору данных о тех, кого успели эвакуировать до начала осады города фашистами. До захвата республики фашистами сюда также эвакуировали известных деятелей культуры и искусства. В Нальчике жил Немирович-Данченко. А композитор Сергей Прокофьев оперу «Война и мир» писал именно в столице Кабардино-Балкарии. После изгнания оккупантов жители республики в первую очередь взялись за восстановление промышленных предприятий. В Нальчике вновь стали вновь выпускать противотанковые мины, детали для Катюш. Производили не только боеприпасы, но и обмундирование. Советских воинов снабжали продовольствием. В 2010-м указом Президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Нальчику было присвоено звание «Город воинской славы».