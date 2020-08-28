Нальчик в числе лидеров среди претендентов на звание «Город России»





Столица Кабардино-Балкарии входит в тройку лидеров среди административных центров страны, претендующих на звание самого привлекательного, узнаваемого российского города. Сейчас от первого места, на котором расположился Севастополь, столицу республики отделяет около 40 тысяч голосов. Отрыв внушительный, но преодолимый. Все зависит только от нашего желания поддержать свой город и найти минутку, чтобы отдать за него голос. Тем более, что ближайшие преследователи – Курск и Владимир – подобрались совсем близко и отстают меньше чем на 20 тысяч кликов. Проводится конкурс для поддержки и сохранения культурного и исторического наследия городов страны. Проголосовать за Нальчик можно на сайте проекта «Национальный выбор — города» до 30 декабря 2020 г.