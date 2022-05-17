Нальчик станет «велосипедной столицей»

Новенький, без пробега, подарок от родителей… 15-летний нальчанин Рамиль Урчуков впервые выехал на своем велосипеде. Рамиль будет передвигаться на велосипеде в свободное время. Говорит, своего рода хобби. На улицах Нальчика он не одинок: «компанию составляют» как любители крутить педали, так и профессионалы. Но перед правилами равны все. К примеру, в Атажукинском саду можно кататься только по Липовой аллее. Главная и Комсомольская – под запретом. Нарушители правил катания в Атажукинском саду – не редкость, констатирует начальник Службы безопасности Артур Темботов. Администрация парка назначила двух специалистов, которые следят здесь за порядком. Работают они до шести вечера. После за дело берутся полицейские. В прошлом году велосипедные дорожки открыли в курортной зоне на ул.Канукоева и пр.Шогенцукова. С ними соединится полоса, которую сейчас создают на Балкарской – возле Дворца спорта – и по пр.Ленина. Тем самым замкнется круг длиной пять километров. А для тех, кто предпочитает спортивное ускорение, в Нальчике создадут велотрассу для триатлона. Она будет располагаться в нижней части Атажукинского сада, которая в ближайшее время также будет благоустроена. Будущую велотрассу планируют соединить пятью перпендикулярными проходами с набережной второго озера и Липовой аллеей. А когда в Нальчике замкнут кольцо велодорожек и создадут специальную трассу для спортсменов, Атажукинский сад сделают исключительно пешеходным.