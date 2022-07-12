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Нальчик станет первым городом России, у которого появится цифровой 3D двойник

Нальчик станет первым городом России, у которого появится цифровой 3D двойник

12.07.2022 | 16:27
У Нальчика появится цифровой двойник. Решение принято на рабочей встрече главы города Таймураза Ахохова с председателем Юго-Западного банка Сбербанка Евгением Титовым. Цифровой двойник – это комплексная система, которая собирает и обрабатывает все географические, экономические, градостроительные, инфраструктурные и прочие актуальные данные Нальчика. На удобном портале всем желающим будет доступна полная 3D модель города с подробной информацией о каждом конкретном объекте, районе или области. Проект позволяет упростить целый ряд необходимых процессов по обустройству и развитию столицы республики, а инвесторы и предприниматели получат возможность учитывать дополнительные факторы при проектировании своего бизнеса. Нальчик стал первым городом в России с цифровым двойником. Основные работы по “возведению” виртуального города уже запущены. Активно проводится аэрофотосъемка в 3D режиме, а сотрудники разных ведомств обучаются работе с Облачными технологиями. Кроме того, внедрение системы уже позволяет оптимизировать расходы, своевременно выявлять аварийные ситуации, а также повышать обеспеченность домохозяйств Нальчика качественными медицинскими, социальными и образовательными услугами за счет построения цифровой аналитики территории и выявления зон перспективного развития. https://t.me/vestikbr
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