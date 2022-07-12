Нальчик станет первым городом России, у которого появится цифровой 3D двойник

У Нальчика появится цифровой двойник. Решение принято на рабочей встрече главы города Таймураза Ахохова с председателем Юго-Западного банка Сбербанка Евгением Титовым.
Цифровой двойник – это комплексная система, которая собирает и обрабатывает все географические, экономические, градостроительные, инфраструктурные и прочие актуальные данные Нальчика. На удобном портале всем желающим будет доступна полная 3D модель города с подробной информацией о каждом конкретном объекте, районе или области.
Проект позволяет упростить целый ряд необходимых процессов по обустройству и развитию столицы республики, а инвесторы и предприниматели получат возможность учитывать дополнительные факторы при проектировании своего бизнеса.
Нальчик стал первым городом в России с цифровым двойником. Основные работы по “возведению” виртуального города уже запущены. Активно проводится аэрофотосъемка в 3D режиме, а сотрудники разных ведомств обучаются работе с Облачными технологиями.
Кроме того, внедрение системы уже позволяет оптимизировать расходы, своевременно выявлять аварийные ситуации, а также повышать обеспеченность домохозяйств Нальчика качественными медицинскими, социальными и образовательными услугами за счет построения цифровой аналитики территории и выявления зон перспективного развития.
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