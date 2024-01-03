Нальчик стал лидером проекта «Город России – национальный выбор»

03.01.2024 | 22:17
Задача состязания проста – провести интернет-опрос среди соотечественников и определить, какой российский город они считают самым привлекательным, узнаваемым и символичным. Граждане голосовали целый год, и вот результат: на первом месте столица Кабардино-Балкарии, следом идет Владивосток, и замыкает тройку лидеров Севастополь. Нальчик набрал 168 тысяч голосов. У его дальневосточного соперника – на 30 с лишним тысяч голосов меньше. Как отмечают инициаторы, проект «Город России – национальный выбор» призван укреплять традиционные ценности, возрождать интерес к истории российских территорий, формировать особо уважительное отношение к культурному и архитектурному достоянию страны. Проводят состязание с 2012-го года.   https://t.me/vestikbr
