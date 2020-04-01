Нальчик присоединился к всероссийскому проекту «Улицы Победы»

Столица Кабардино-Балкарии присоединилась к всероссийскому проекту «Улицы Победы». В стране его запустили по инициативе ряда регионов и при поддержке федерального Минтранса. Посвятили проект 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Суть его в том, что в течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в нормативное состояние улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.

В Кабардино-Балкарии решили провести реконструкцию в двух местах. Это улица, носящая имя полного кавалера ордена Славы снайпера Менли Мусова. Ее отремонтируют на участке от Калинина до дома №1. Заменят бордюры, разрушенное покрытие дороги и тротуаров, обновят уличное освещение, установят регулирующие знаки.

Схожие работы ожидаются и на улице имени Героя Советского Союза летчика-истребителя Назира Канукоева, на отрезке между двумя проспектами – Ленина и Шогенцукова. Все работы планируются завершить к первому сентября – Дню государственности Кабардино-Балкарии. Как говорят в региональном Минтрансе, восстановят «Улицы Победы» в Нальчике в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».