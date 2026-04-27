Нальчик принял всероссийскую фестиваль‑конференцию «Гостеприимный Кавказ»

Нальчик на три дня стал точкой притяжения юных исследователей и педагогов со всей России. Здесь, во Дворце творчества детей и молодежи, провели фестиваль-конференцию «Гостеприимный Кавказ».
Гостей встречали по-настоящему тепло, что дополнительно подчеркивало название фестиваля: «Гостеприимный Кавказ». География участников – самая широкая – Ставрополье, Чечня, Калмыкия, Краснодарский край, Оренбургская и Новосибирская области.
И, конечно, хозяева фестиваля – команды из Кабардино-Балкарии. Некоторые участники слета выступали в онлайн-формате, но это ничуть не умаляло накала научной борьбы. Организовали встречу Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего» совместно с профильным министерством республики и региональным отделением Русского географического общества.
На фестивале десять секций. В том числе география и экология, медицина, языкознание и краеведение, декоративно-прикладное искусство… Свои первые проекты защищали юниоры – учащиеся с 1-го по 4-й класс, старшеклассники и студенты – представляли уже более серьезные исследования.
Отдельное направление – творческий фестиваль «Вдохновение». Здесь демонстрируют вокал и хореографию, яркие костюмы и умение работать с аудиторией. Параллельно действует педагогический форум. Учителя и наставники обсуждают, как вовлекать детей в науку, применять искусственный интеллект и что особенно важно – воспитывать патриотизм через краеведение.
Завершили первый день фестиваля «Гостеприимный Кавказ» награждением. От «Интеллекта будущего» Лев Ляшко вручил благодарственные письма и почетные грамоты работникам Дворца творчества: тем, кто каждый день создает условия для юных талантов, чтобы они еще больше искали, дерзали и побеждали.
