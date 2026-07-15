Нальчик принимает масштабный семинар «ИнформУИК»

В Нальчике председателей и секретарей участковых избирательных комиссий обучают работе в рамках федерального проекта «ИнформУИК». В масштабном семинаре приняли участие около трехсот человек.
Главная задача проекта «ИнформУИК» – адресное оповещение жителей о предстоящем Едином дне голосования. Во время поквартирных обходов члены избирательных комиссий расскажут нальчанам о текущих кампаниях, порядке голосования и ответят на вопросы. На семинаре участникам подробно разъяснили правила общения с гражданами и особенности работы со специальным мобильным приложением.
Отдельное внимание организаторы уделили голосованию маломобильных граждан и людей с инвалидностью. Членам комиссий напомнили: каждый житель республики должен оперативно получать всю нужную информацию, чтобы без препятствий проголосовать на своем избирательном участке.
Из них почти две с половиной тысячи – в Нальчике. Обеспечить доступ к голосованию каждому – задача, которая ложится в том числе на плечи обходчиков. А координировать их действия, ставить задачи и взаимодействовать с территориальными комиссиями будут председатели и секретари участковых избиркомов.
Во время встречи участники смогли задать организаторам и практические вопросы. Их интересовал порядок работы с координаторами, сопровождение новичков на маршрутах и другие технические детали адресного информирования.
Масштабные поквартирные обходы в рамках проекта «ИнформУИК» пройдут по всей республике накануне Единого дня голосования. В Избиркоме Кабардино-Балкарии уверены: такой личный формат общения позволит вовремя проинформировать каждого жителя и сделать подготовку к выборам максимально открытой.
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