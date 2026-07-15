Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Нальчик принимает масштабный семинар «ИнформУИК»

Нальчик принимает масштабный семинар «ИнформУИК»

15.07.2026 | 13:10
В Нальчике председателей и секретарей участковых избирательных комиссий обучают работе в рамках федерального проекта «ИнформУИК». В масштабном семинаре приняли участие около трехсот человек. Главная задача проекта «ИнформУИК» – адресное оповещение жителей о предстоящем Едином дне голосования. Во время поквартирных обходов члены избирательных комиссий расскажут нальчанам о текущих кампаниях, порядке голосования и ответят на вопросы. На семинаре участникам подробно разъяснили правила общения с гражданами и особенности работы со специальным мобильным приложением. Отдельное внимание организаторы уделили голосованию маломобильных граждан и людей с инвалидностью. Членам комиссий напомнили: каждый житель республики должен оперативно получать всю нужную информацию, чтобы без препятствий проголосовать на своем избирательном участке. Из них почти две с половиной тысячи – в Нальчике. Обеспечить доступ к голосованию каждому – задача, которая ложится в том числе на плечи обходчиков. А координировать их действия, ставить задачи и взаимодействовать с территориальными комиссиями будут председатели и секретари участковых избиркомов. Во время встречи участники смогли задать организаторам и практические вопросы. Их интересовал порядок работы с координаторами, сопровождение новичков на маршрутах и другие технические детали адресного информирования. Масштабные поквартирные обходы в рамках проекта «ИнформУИК» пройдут по всей республике накануне Единого дня голосования. В Избиркоме Кабардино-Балкарии уверены: такой личный формат общения позволит вовремя проинформировать каждого жителя и сделать подготовку к выборам максимально открытой.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных