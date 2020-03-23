Нальчик примет международный автопробег Победы

Автопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 18 марта во Владивостоке. На пути следования – страны Азии и Европы. Девятого мая участники намерены побывать в Берлине. Но в День Победы акция не закончится. Следом пройдут города Севастополь – Нур-Султан – Улан-Батор – Пекин – и вновь Владивосток. Завершится экспедиция в начале августа. Город воинской славы Нальчик входит в «южный» список населенных пунктов. Помимо столицы Кабардино-Балкарии, в нем также Грозный, Волгоград, Новороссийск. В ходе автопробега памяти состоятся культурно-просветительские, военно-патриотические и спортивные акции.