Нальчик получит на ремонт дорог более 330 млн рублей

В связи с качественной и своевременной реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году, Правительством РФ было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в г.о. Нальчик. Размер дополнительных субсидий составил 331 млн руб, уровень софинансирования из местного бюджета составит 10%. Благодаря оказанной поддержке, уже в текущем году в рамках национального нацпроекта удастся отремонтировать дополнительные улицы, в частности ул.Мальбахова (от ул.Кирова до Мемориальной арки Дружбы), ул.Марко Вовчок, ул.Мовсисяна и тд. Кроме того, проанализировав потребности жителей и учитывая большое количество строящихся объектов в данном районе, принято решение о реконструкции ул.Тлостанова, которая включит в себя расширение дорожного полотна до 4 полос и строительство новой линии хозяйственно-бытовой канализации, -сообщили в администрации г.Нальчика.