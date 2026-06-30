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Нальчик поднялся в рейтинге российских городов по вводу жилья

Нальчик поднялся в рейтинге российских городов по вводу жилья

30.06.2026 | 14:20
Нальчик укрепил позиции в рейтинге российских городов по вводу жилья. В обновленном списке столица Кабардино-Балкарии поднялась с 27-го на 23-е место. Исследование подготовили эксперты агентства «РИА Новости». Города сравнивали по количеству квадратных метров, сданных за год в пересчете на одного жителя. В Нальчике этот результат превысил общероссийский. Всего за отчетный период здесь ввели почти 300 тысяч квадратов – на три процента больше, чем ранее. При этом общая обеспеченность жилой площадью в столице республики отстает от средней планки по стране всего на пять процентов.   https://t.me/vestikbr
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