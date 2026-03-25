Нальчик отмечает 16‑летие со дня присвоения звания «Город воинской славы»

Сегодня в Кабардино-Балкарии – знаменательная дата. Ровно 16 лет назад 25 марта указом Президента России Нальчику присвоили почетное звание «Город воинской славы». К жителям республики обратился Глава региона Казбек Коков.
Нальчик получил почетное звание за мужество и героизм защитников в годы Великой Отечественной войны. К осени 42-го враг подошел к городу вплотную. В октябре его оккупировали, но уже в начале января 43-го Красная Армия выбила захватчиков. За время оккупации фашисты расстреляли почти пять тысяч мирных жителей.
Из Нальчика на фронт ушли более 20 тысяч человек, около 9 тысяч не вернулись. Казбек Коков подчеркнул: память о подвиге защитников Нальчика жива и сегодня. Она особенно важна для тех, кто сейчас сражается в зоне специальной военной операции.
