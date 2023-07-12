Нальчик на первом месте в рейтинге «Город России: национальный выбор»

Конкурс, напомним, проводят ежегодно, начиная с 2012-го.
В этом году заявлены 87 городов. Россиянам предстоит выбрать населенный пункт, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием и способный стать одним из символов страны…
В прошлом году Нальчик оказался третьим. Предпочтение ему отдали сто тысяч человек. На сегодня столица Кабардино-Балкарии заняла первую строчку рейтинга – с отрывом от Владивостока на 40 с лишним тысяч голосов. Замыкает тройку лидеров Севастополь…
Сделать свой выбор можно раз в сутки на сайте проекта город-россии.рф. Регистрация для этого не нужна. Итоги подведут как всегда 31 декабря.
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