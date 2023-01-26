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Нальчик лидирует в рейтинге «Город России. Национальный выбор»

Нальчик лидирует в рейтинге «Город России. Национальный выбор»

26.01.2023 | 10:30
Поддержим столицу Кабардино-Балкарии!.. В рейтинге «Город России. Национальный выбор» Нальчик сейчас занимает первую строчку. И такая картина – прямо с начала нового года. На сегодня за столицу Кабардино-Балкарии проголосовали больше 11 тысяч человек. На втором месте – Севастополь, на следующей позиции – Владивосток. Напомним, что по итогам прошлого года Нальчик занял в «Национальном выборе» третье место. Всего в проекте тогда приняли участие больше четырех миллионов интернет-пользователей. С января открыли новое голосование за самый привлекательный и узнаваемый город России. Участвовать может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт проекта и нажать на кнопку напротив названия нужного населенного пункта. Добавим, что главная цель рейтинга – не только определить лидера, но и рассказать о настоящих жемчужинах, которыми обладает страна. https://t.me/vestikbr  
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