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Нальчанин Артур Ацканов стал победителем турнира по настольному теннису

Нальчанин Артур Ацканов стал победителем турнира по настольному теннису

26.06.2023 | 09:13
Участники из десятка регионов России три дня боролись за победу в личном первенстве. Цель состязаний - популяризация спорта в подростковой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между участниками из разных уголков страны. Борьба развернулась в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек до 16 лет и среди «мужчин» и «женщин». Хороший уровень подготовки показали и спортсмены из Дагестана, Ставрополья и Северной Осетии. Наши теннисисты составили им достойную конкуренцию. По итогам трехдневных баталий победителями турнира среди мужчин стал Артур Ацканов из Нальчика, среди женщин лучшая теннисистка из Пятигорска - Татьяна Згурская. У юниоров лидировали Даниил Серегин из Кабардино-Балкарии и Елизавета Мацепура - Ессентуки. Андрей Буряк и Вероника Сидорова, представляющие Ставропольский край были отмечены отдельными наградами для победителей среди самых юных участников теннисного турнира.
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