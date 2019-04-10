Нальчане выбрали проект остановочного комплекса для главного проспекта столицы республики. — 2019.04.10

Напомню, голосование проходило на портале «Активный гражданин». И вот итоги подведены.

Было предложено три варианта. Почти половина проголосовавших выбрала проект «Классик». Комплекс оборудован камерами видео_наблюдения и доступом к вай-фай. Теперь в мэрии намерены установить такие сооружения на всем протяжении проспекта Ленина. В перспективе путем опроса планируют определить наиболее подходящие проекты остановок и для других улиц города.