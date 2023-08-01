Наказания за правонарушения в области воинского учёта в России станут строже

Закон об этом подписал президент.
Так, за неявку в военкомат без уважительной причины штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей (раньше было от 500 до трех тысяч). Согласно закону, речь идет о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о тех, кто должен состоять. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях...
Одновременно с ростом штрафов усилено наказание в случае если человек не сообщит в военкомат сведения об изменении семейного положения, образования, места работы или о переезде. За это будет грозить взыскание до пяти тысяч рублей. Документ также ввел новые способы оповещения призывника о том, что ему пришла повестка.
Это направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и размещение повестки в личном кабинете на сайте госуслуг. То есть ставить россиян на воинский учет теперь смогут без их присутствия. А чтобы человек точно дошел до военкомата, ему закроют выезд за границу.
Также спустя 20 дней после вручения повестки и неявки нарушителю запретят водить автомобиль, брать потребительские кредиты, оформлять ИП и статус самозанятого, регистрировать сделки с недвижимостью.
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