Накануне временно исполняющий обязанности Главы КБР побывал в пострадавших от града районах республики — 2019.04.15





Казбек Коков провел оперативное совещание с руководством муниципалитетов по вопросам ликвидации последствий непогоды. Даны поручения провести всесторонний анализ ситуации и оценить нанесенный сельхозугодиям ущерб. Напомню, стихия обрушилась на республику в минувшую субботу. Основной удар пришелся на Баксанский и Зольский районы. В настоящее время социальные объекты и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Электро- и газоснабжение не нарушено.