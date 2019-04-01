Накануне временно исполняющий обязанности Главы КБР побывал в пострадавших от града районах республики — 2019.04.15


Казбек Коков провел оперативное совещание с руководством муниципалитетов по вопросам ликвидации последствий непогоды. Даны поручения провести всесторонний анализ ситуации и оценить нанесенный сельхозугодиям ущерб. Напомню, стихия обрушилась на республику в минувшую субботу. Основной удар пришелся на Баксанский и Зольский районы. В настоящее время социальные объекты и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Электро- и газоснабжение не нарушено.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.15

— Бжыгъэрылажьэ телевидением республикэр техьащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.04.15

— Правительствону башчысы Бахсанда кир-кипчикни айыргъан заводда болгъанды.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.15

— Казбек Коков побывал в пострадавших от града районах республики.(Заместитель главы Баксанского района :А.Ойтов)

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