Накануне в Тырныаузе можно было увидеть экспозицию «Краски жизни»

В День возрождения балкарского народа на городском стадионе представили собрание традиционных войлочных ковров.
Это частная коллекция общественного деятеля Рашида Локьяева. Кийизы он собирает много лет. Сейчас их уже больше 200. Есть и редчайшие экземпляры, возраст которых превышает две сотни лет.
На выставке каждый ковер сопровождала аннотация, где указан год создания и имя мастерицы. Экспозицию «Краски жизни» представляют на разных праздниках. В этом году ее показали в четырех районах республики.
Организаторы выставки сейчас работают над созданием каталога кийизов, добавил Аскер Локьяев: коллекция постоянно растет, и ее необходимо систематизировать.
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