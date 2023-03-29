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Накануне в Тырныаузе можно было увидеть экспозицию «Краски жизни»

Накануне в Тырныаузе можно было увидеть экспозицию «Краски жизни»

29.03.2023 | 13:35
В День возрождения балкарского народа на городском стадионе представили собрание традиционных войлочных ковров. Это частная коллекция общественного деятеля Рашида Локьяева. Кийизы он собирает много лет. Сейчас их уже больше 200. Есть и редчайшие экземпляры, возраст которых превышает две сотни лет. На выставке каждый ковер сопровождала аннотация, где указан год создания и имя мастерицы. Экспозицию «Краски жизни» представляют на разных праздниках. В этом году ее показали в четырех районах республики. Организаторы выставки сейчас работают над созданием каталога кийизов, добавил Аскер Локьяев: коллекция постоянно растет, и ее необходимо систематизировать.   https://t.me/vestikbr
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