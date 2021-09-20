Накануне в столице республики состоялось открытие 13-го Конгресса Международной черкесской ассоциации





В его работе принял участие Казбек Коков. Начальник департамента национальной политики администрации Президента страны Татьяна Вагина зачитала поздравительный адрес главы государства. Также она вручила благодарности от имени Совета при Президенте по межнациональным отношениям Исхаку Машбашу, Хаути Сохрокову и Мухамеду Хафицэ.

Казбек Коков в своем выступлении подчеркнул значимость статуса Конгресса МЧА. Он отметил, что Кабардино-Балкария имеет вековую историю обретения нашими народами автономии субъекта в составе России. Этот статус положил начало преобразованию всех сторон жизни, политического и общественного устройства, экономического и социального уклада, открывает широкие перспективы для развития.

Казбек Коков подчеркнул, что абсолютное большинство адыгских общественных организаций, входящих в состав МЧА, осознают значимость этих фундаментальных ценностей и с благодарностью относятся к Российскому государству, гарантирующему этнокультурное развитие всех проживающих на его территории народов.