Накануне в результате автоаварии без света остались жители одного из микрорайонов Нальчика





ЧП произошло вечером на улице Эльбердова. Было уже темно и скользко. В результате водитель легкового автомобиля наехал на опору линии электропередачи. Без электроснабжения остались несколько кварталов в частном секторе между улицами Эльбердова и Чернышевского.

По данным «Каббалкэнерго», в нынешнем году – это уже второй случай, когда машина наезжает на столб с электропроводами. В начале года при подобных обстоятельствах в Нартане машина сгорела, а водитель погиб от удара током. Потому следует быть предельно внимательными на дорогах, особенно при плохой видимости и гололеде.