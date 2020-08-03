Накануне в Атажукинском саду в Нальчике состоялся марафон, посвященный Международному Дню бега





Присоединиться к нему мог любой желающий. В этом году массовый забег в Кабардино-Балкарии организовали мэрия Нальчика, Минспорта и Олимпийский Совет КБР. Как отметили устроители, старт был запланирован на 31-ое мая, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, был перенесен на первое воскресенье августа. Максимальная дистанция соответствовала полу марафонскому забегу в 21 километр.

Участники состязания стартовали группами по 10-15 человек. В общей сложности, по подсчетам организаторов, в забеге участвовали около двухсот человек. По окончании, все спортсмены были награждены дипломами, медалями и памятными подарками…