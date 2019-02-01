Накануне, 17-го февраля, исполнилось 76 лет с того момента, как советские войска сбросили фашистские штандарты с восточной вершины Эльбруса — 2019.02.18





Освобождение Приэльбрусья длилось с конца 1942-го года по начало 43-го. Усиленной авиацией Советская армия вытеснила вражеские войска с территории кавказских гор. 6 января, неся огромные потери, немецкие части оставили перевалы Чипер-Азау, Марухский, Санчарский. В считанные дни были очищены почти все горные проходы, а на обеих вершинах Эльбруса наши солдаты установили государственный флаг СССР. Героев-альпинистов к выполнению ответственного задания готовили военный инженер третьего ранга Александр Гусев и лейтенант Николай Гусак, которые имели опыт восхождения на Эльбрус.