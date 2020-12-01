Главная
Новости
Вести КБР
Вести КБР
Вести КБР прямой эфир
Жангылыкъла
ХъыбарыщIэхэр
Утро
Россия 24
Радио
Радио КБР
Радио России КБР онлайн
Программа передач Радио России с 21.12.2020 г.
Передачи
Главная тема
Чужих детей не бывает
Чтобы помнили
«Без фальши»
Вчера. Сегодня. Завтра.
ВОЯЖ: видя облик, я живу
Двое в каноэ
Знак вопроса
Созвездие
На страже эфира
Письма победы
Имена
Следы времени
Личность и время
Нальчик PRO
Наше наследие
Отцы и дети
Обычная история
Портрет в интерьере
Следы времени
Аграрий
В мире спорта
Литературные встречи
Ретро-ТВ
Простые люди
Дежурная часть
Уроки географии
Пора завтракать
Семейный альбом
Сегодня в меню
Курс на победу
Твой мир
«Профессионалы»
Азбука жизни
Диалог в партере
Территория музыки
Экология литературы
Я свидетельствую
Вдох выдох
Разное
Один день из частной жизни
Мысли вслух
Как живешь, село?
Спросите доктора
«Забвению не подлежит»
О компании
Контакты
Главная
»
Награды к профессиональному празднику получили и отличившиеся сотрудники Каббалкэнерго
»
Награды к профессиональному празднику получили и отличившиеся сотрудники Каббалкэнерго
Награды к профессиональному празднику получили и отличившиеся сотрудники Каббалкэнерго
Предыдущий
Проблемы энергосбережения и энергоэффективности обсуждают сегодня в Аграрном университете
Следующий
Эпидситуация по COVID-19
Поделиться:
Related Posts
Новости
Сегодня в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии открылась стена с изображением подвигов пожарных
Подробнее
Новости
За 60 лет существования восстановлена школа в Майском районе
Подробнее
Новости
Для учителей будет сокращена бумажная нагрузка
Подробнее
Новости
Упрощена процедура оформления больничного листа
Подробнее
Новости
В госпиталях КБР устанавливают универсальные рентген-аппараты
Подробнее
Новости
Эпидситуация по COVID-19
Подробнее
Последние записи
Сегодня в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии открылась стена с изображением подвигов пожарных
За 60 лет существования восстановлена школа в Майском районе
Для учителей будет сокращена бумажная нагрузка
Упрощена процедура оформления больничного листа
В госпиталях КБР устанавливают универсальные рентген-аппараты