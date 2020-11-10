Наглядное пособие для учителей кабардинского языка

Сегодня в Нальчике в Центре повышения мастерства педагогов провели презентацию наглядного пособия для учителей кабардинского языка. Это таблицы по фонетике, орфографии, синтаксису и другим разделам лингвистики. Их назвали хорошим подспорьем в изучении языка. Автор-составитель – преподаватель второй урухской школы Рая Хацукова. «Преимущество состоит в том, что их можно использовать на любом этапе урока, когда дается новая тема, закрепляется и когда повторяется. Думаю, что будет доступно для всех категорий детей, потому что там все наглядно. Изучив несколько примеров, ребенок сам сможет сделать вывод, почему так пишется», — рассказывает Рая Хацукова.

Таблицы издали по инициативе общественной организации «Амра». Грантовое финансирование – от министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Общий тираж – 600 экземпляров. Наглядные пособия намерены передать в школы республики.