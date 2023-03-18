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Надежные и эффективные: В многоэтажках КБР начали менять старые лифты на новые

Надежные и эффективные: В многоэтажках КБР начали менять старые лифты на новые

18.03.2023 | 09:12
Руслан Моллаев живет в первом доме по ул.Мусукаева. Это девятиэтажка. Когда лифт не работал, для жителей верхних этажей попасть домой с улицы было непросто, особенно для пожилых. Сейчас же доставка занимает считанные секунды: в доме наконец появилось новое подъемное устройство, отвечающее самым современным требованиям. Грузоподъемность – 400 килограммов. Внутри могут поместиться пятеро. Замена лифта в доме на Мусукаева – среди первых шагов, которые предстоит сделать в Тырныаузе в 23-м году. В администрации Эльбрусского района сообщили, что половину лифтов из запланированных 30-ти установят до конца апреля. Другая часть появится в домах до начала осени. Из них 200 лифтов заменили больше десяти лет назад, и срок эксплуатации еще не вышел. В нынешнем и следующем годах в многоэтажках республики появятся 67 новых подъемных устройств. На это из республиканского бюджета направят больше 200 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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