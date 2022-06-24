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Над Нальчиком засияют “Лучи Победы”

Над Нальчиком засияют “Лучи Победы”

24.06.2022 | 16:15
Сегодня Нальчик присоединится к всероссийской акции “Лучи Победы”. Она пройдет по всей стране в честь очередной годовщины парада на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945-го года и ознаменовал собой разгром фашистской Германии. Акция в столице республики состоится в Ореховой роще у стелы “Город воинской славы”. Сначала здесь покажут знаменитый советский фильм “В бой идут одни старики”. А после – в десять вечера – горожан ждет иллюминация: в небо над стелой взметнутся световые волны в память о подвиге, который совершили защитники Родины в 41-45-м годах. Отметим, что идея акции “Лучи Победы” зародилась два года назад в Севастополе и затем обрела масштабный характер. В 2021-м в ней участвовали города-герои, воинской славы и трудовой доблести… Сегодня горожан и жителей Нальчика приглашают на торжества в 20 часов 30 минут.   https://t.me/vestikbr
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